Sanità privata,. Maurizio Natali è il presidente

Confindustria Macerata arricchisce la propria struttura con la nascita di una nuova sezione, quella della sanità privata, alla cui guida è stato eletto l’avvocato Maurizio Natali (presidente della Gestioni spedalità privata di Macerata). "La sanità, con le sue componenti pubbliche e private – si legge in una nota dell’associazione degli imprenditori – rappresenta circa l’11% del Pil, con un impiego di circa due milioni e mezzo di operatori". Il dibattito sulla "tenuta" del Sistema sanitario nazionale pubblico è sempre più vivo e attuale, la sfida è riuscire a coniugare la necessità di ulteriori fondi, con i limiti imposti dal contenimento della spesa pubblica. "Confindustria Macerata da sempre sostiene l’impegno e il lavoro di squadra con le istituzioni regionali e nazionali, per una partecipazione attiva e costruttiva alle politiche nell’interesse della comunità e delle imprese, in un quadro di maggiore efficienza, efficacia e sostenibilità dei conti pubblici. La creazione della sezione sanità privata contribuirà a sollecitare la programmazione sui temi sanitari, con una visione a medio - lungo termine per conseguire obiettivi immediati a favore dei bisogni dei cittadini mediante impegni contrattuali mirati per gli operatori della sanità privata accreditata". Nel corso della discussione che ha accompagnato l’istituzione della sezione si è parlato anche della revisione delle tariffe a favore dei medici professionisti, che erogano prestazioni per conto del sistema sanitario; del cosiddetto payback (che è al vaglio della Corte costituzionale) e della revisione al ribasso delle tariffe previste per i laboratori di analisi cliniche, che mette a rischio il sistema di erogazione della prestazioni con i privati accreditati. Natali ha ringraziato i colleghi imprenditori per la fiducia e ha indicato come suo imperativo quello di favorire il networking tra le imprese.