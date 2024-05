"Sanità pubblica e lavoro, le nostre priorità"

Prima volta a Recanati anche per Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, che ieri sera è stata accolta calorosamente dalla comunità democratica recanatese all’ombra del vecchio orologio, che ricorda come "volat irreparabile tempus", del cortile di palazzo Venieri.

Nel suo discorso Schlein si è districata fra il locale, con l’appoggio alla ricandidatura del sindaco uscente Antonio Bravi, le politiche nazionali, dal lavoro alla sanità, e l’appello al voto per un’Europa migliore e più unita. "Questa è una terra di cultura e lavoro, di tanti artigiani e di poeti che ci ricordano come la cultura significhi avere cura del patrimonio e rispetto dei lavoratori che troppo spesso vivono situazioni di precarietà. Questa è la 73ª tappa della mia campagna elettorale e dovunque – ha ricordato Elly Schlein – ho sentito la preoccupazione per il futuro proprio a causa della precarietà del lavoro: per questo noi continuiamo a batterci per il salario minimo e la dignità del lavoro. Le nostre priorità? La sicurezza sul lavoro, la sanità pubblica e la scuola, la prima grande leva di sviluppo del paese".

Accorato l’appello al voto per l’Europa, elezione dove lei è capolista: "Sono più di 4 milioni le piccole e medie imprese nel territorio e noi abbiamo il dovere di accompagnarle nel cambiamento e nella crescita e solo con più Europa possiamo tenere insieme un nuovo modello di economia circolare dove si concili lavoro, ambiente e sociale". Elly Schlein ha concluso il suo intervento con l’appello al sostegno a Bravi: "Voglio ritornare a Recanati e ritrovare ancora come sindaco Antonio Bravi. Abbiamo da combattere un avversario molto infido: l’indifferenza e i personalismi. Tanta gente per ragioni diverse pensa che votare non faccia differenza: non è così, si deve andare a votare per un’idea di futuro da costruire insieme che parta dalla nostra storia che non dobbiamo dimenticare". Prima del comizio Elly Schlein era stata accompagnata in visita alla cooperativa sociale "Terra e Vita", che si occupa dell’inserimento lavorativo e sociale di ragazzi portatori di handicap, dove ha avuto modo di ribadire l’importante connubio fra "lavoro e sociale e la necessità della massima attenzione alle fragilità e alla tematica dell’inclusione".