Sanità, se la dura realtà smentisce i proclami

Gentile lettrice, ormai anche l’ambulatorio più dismesso è "un’eccellenza", almeno a sentire chi evidentemente non ne frequenta neanche mezzo, o se lo fa evita accuratamente la trafila imposta a noi comuni mortali. Nei comunicati stampa è tutto solo e sempre "un’eccellenza", anche il reparto che sembra l’Overlook hotel, l’albergo dove era ambientato il celebre film "Shining", è "un’eccellenza". Micro reparti sono tenuti in vita artificialmente per non urtare le suscettibili comunità locali, che poi devono votare. Strutture un tempo indicate come fatiscenti, da rimodernare, da rilanciare, oggi sonnecchiano tra un elettrocardiogramma e un annuncio di nuovi posti letto, nuovi reparti, nuovi macchinari. Ma chi li leggerà i referti, chiede giustamente la lettrice, se non ci sono i medici, se i bandi vanno deserti, se le cooperative diventano essenziali per coprire persino i turni dell’emergenza, a costi esorbitanti. Ora sono stati finanziati 18 milioni di euro per demolire e ricostruire l’ospedale di Tolentino che, prima ancora di vedere la luce, già si sa che sarà "un’eccellenza". Come dice ancora la lettrice, non sono gli annunci a curarci, ma i medici, e i milioni di euro sarebbero utili per le assunzioni, magari.