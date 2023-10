Sanità sempre a corto di personale. Medici a gettone per Pediatria

Tenuto conto della "grave carenza di personale interno di medici nelle strutture ospedaliere" e di fronte al "concreto rischio di non coprire i turni del breve periodo" , a supporto delle Unità operative di Pediatria, l’Ast di Macerata fa di nuovo ricorso ai privati, ai "medici gettonisti", che costano molto di più degli interni. Ha, infatti, appaltato alla società cooperativa Novamedica di Bologna il "Servizio di assistenza medica Pediatria", per la durata prevista di un anno (dal prossimo primo novembre al 31 ottobre 2024), per un importo di quasi mezzo milione (esattamente 470.880 euro). A dimostrazione di quanto la situazione sia seria, è stato disposto "l’avvio in urgenza del contratto, nelle more della stipula del contratto, al fine di non cagionare l’interruzione di un pubblico servizio essenziale a tutela della salute pubblica". Una scelta dovuta alla "impossibilità di provvedere alle assunzioni del personale medico attraverso le procedure ordinarie di reclutamento", a riprova della quale si citano l’avviso pubblico del 10 maggio 2022, l’esito del concorso pubblico unificato dell’ottobre 2022 e il concorso pubblico indetto lo scorso 14 aprile. Non si è riusciti a sopperire alle carenze esistenti: o perché i medici non hanno partecipato, oppure perché, quando hanno partecipato, pochi hanno accettato l’incarico. E, poi, nel frattempo ci sono state anche diverse cessazioni. Da evidenziare che la spesa per i medici gettonisti non rientra in quella per il personale, ma in quella per beni e servizi: si giunge così al paradosso, che si spende molto di più per garantire le prestazioni sottraendo risorse da poter investire su nuovi servizi o su nuove tecnologie. E’ vero che da anni c’è un tetto alla spesa per il personale sanitario che non può superare la spesa del 2004 meno l’1,4%, ma forse è ora che chi di dovere faccia una riflessione: limitando le assunzioni per risparmiare si finisce per spendere più soldi. E’ fondamentale, dunque, sbloccare il tetto di spesa e aumentare il Fondo sanitario nazionale, chiedono da tempo le Regioni. Nella Ast di Macerata i servizi pediatrici sono di elevata qualità. Quello dell’ospedale del capoluogo, tra l’altro, opera nel secondo punto nascita più importante delle Marche. Tutto il personale, medici e infermieri, davvero non si risparmia e, nonostante le difficoltà, riesce a garantire un servizio di eccellenza. Ma a tutto c’è un limite, non si può chiedere l’impossibile.