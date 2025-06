"Sanità smantellata dalla giunta Acquaroli"

"Ancora denunce da parte di cittadini rimasti per ore al pronto soccorso, in attesa del ricovero. È successo ad Ancona e ancora a Macerata, dove un anziano di 82 anni è stato lasciato tre giorni su un lettino, senza cibo né cure. In entrambi i casi, sono stati i figli a denunciare la situazione. E quanto denunciano è una vergogna assoluta". Sono le parole di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione. "La colpa non è certo di medici, infermieri e operatori sanitari. La responsabilità è di Acquaroli e della sua giunta che hanno smantellato pezzo dopo pezzo la sanità pubblica", sottolinea.