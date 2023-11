Sanità: vuoti in organico. Arrivano 20 assunzioni

L’Ast di Macerata ha fatto 20 nuove assunzioni e ha prorogato alcuni contratti in scadenza per cercare di coprire i vuoti in organico e, dunque, "assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro, la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie richieste, garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza". Assunti con contratto a tempo indeterminato Francesca Antonietta Del Campo, tecnico sanitario di radiologia medica, e quattro dirigenti medici di Ortopedia: Elisa Pennesi, Paolo Coderoni e Santo Creaco, e lo specializzando Daniele Pupilli, il cui contratto si trasformerà a tempo indeterminato dopo il conseguimento del diploma di specializzazione. Tenuto conto del fabbisogno complessivo dell’Ast sono state reclutate a tempo indeterminato anche nove fisioterapiste, cinque delle quali uscite dalla precarietà e ’stabilizzate’: Giorgia Sablone, Veronica Settembretti, Angela Candria, Corinne Ciarpella, Anna Pecora, Michela Cipriani, Manuela Gervasi, Ilaria Melatini e Maria Elisa Virgili. Assunti anche tre nuovi dirigenti medici di Nefrologia, tutti specializzandi: Alessio Amurri, a tempo indeterminato, Nicola Lommano e Gabriella Santilli a tempo determinato. Tempo determinato anche per la psicologa Gessica Mattiacci. Sono stati prorogati di un anno, invece, cinque contratti di lavoro giunti a scadenza nel mese di novembre. Si tratta di due psicologhe, Jessica Anselmi e Claudia Biondi, del dirigente medico Diego Menotti e di due operatori tecnici, Silvia Pisu e Monia Tiberi. Considerate le necessità segnalate dal dirigente delle Professioni Sanitarie, infine, sono state assunte due operatrici socio sanitarie per dodici mesi, Dina Donna e Alice Animali.

Intanto è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso, per assunzione a tempo pieno e indeterminato, di dieci dirigenti medici da destinare ai pronto soccorso e al 118, una delle situazioni in cui le carenze di personale sono marcate. Sono state presentate 18 domande, mentre due sono quelle arrivate fuori tempo e, quindi, escluse. Dei 18 candidati ammessi, solo uno è in possesso della specializzazione, sette sono specializzandi, e dieci sono stati ammessi poiché nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023 hanno maturato almeno tre anni di servizio nella emergenza-urgenza.

Franco Veroli