Sanitari abbandonati in mezzo alla strada a IV Marine

Due water e due bidet abbandonati sulle strade nel rione IV Marine da qualcuno che ha rinnovato i sanitari del bagno. In attesa che provveda il servizio di ritiro ingombranti a fare piazza pulita, servizio che non è stato puntuale, quegli arredi restano in mezzo alla via. Ci manca di aggiungere un lavandino e un piatto doccia e l’effetto toilette è servito. Cittadini che si sono stancati di quel panorama hanno postato le foto su un social civitanovese e, a questo punto, magari qualcosa si muoverà. Non solo in questa zona, ma è auspicabile anche in altri quartieri affinché si arrivi a una pulizia più puntuale, perché ci sono strade in cui in questi giorni, attorno ai cassonetti, è rimasta ammucchiata l’immondizia e, considerato che stasera in consiglio comunale sarà discusso e votato l’aumento della tassa rifiuti, il secondo rincaro consecutivo della Tari in due anni, che almeno venga fornito un servizio di raccolta puntuale.