Sanremo e la Bit: doppia vetrina

Recanati, la città simbolo di Leopardi e Beniamino Gigli, sarà protagonista nei prossimi giorni in due degli eventi più prestigiosi in Italia, mettendo in vetrina le sue bellezze naturali, artistiche e culturali. Il Comune avrà uno spazio dedicato a Sanremo, il 10 e l’11 febbraio, e alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il 9 e l’11 febbraio: un’occasione d’oro per far conoscere il territorio recanatese a livello nazionale e internazionale, come ha sottolineato il sindaco Pepa. "Si tratta di un’opportunità davvero importante per Recanati – ha dichiarato – di salire alla ribalta nazionale. A Sanremo saremo presenti con il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e il presidente della Camera di commercio, Gino Sabbatini, per promuovere la nostra bellissima città attraverso eventi e presentazioni". Il Comune di Recanati avrà una vetrina esclusiva nella città dei fiori, proprio nel cuore del Villaggio del Festival di Sanremo. Il suo spazio sarà allestito in Villa Ormond che dal 10 al 15 febbraio diventerà la "Casa delle Marche". Qui, oltre alle bellezze naturali, sarà raccontata la storia della città attraverso installazioni che celebrano la cultura leopardiana e le tradizioni legate a Beniamino Gigli. Alla Bit di Milano, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore turistico, Recanati avrà un altro palcoscenico di prestigio. Il sindaco Pepa ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione a questo evento: "La Bit rappresenta un’occasione unica per far conoscere la nostra città a un pubblico internazionale. Recanati ha una vocazione globale e questa è una straordinaria opportunità per noi e per gli operatori turistici locali".

