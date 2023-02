"Sanremo tutto amore e anche un po’ vintage"

"Un Sanremo incentrato sulla tradizione, sull’amore e anche un po’ sul vintage. Chi vincerà? Marco Mengoni". Incollati allo schermo per guardare il Festival, con la speranza magari un domani di animare il pubblico dell’Ariston, gli artisti e i cantanti civitanovesi commentano quanto andato in onda finora, scommettendo su vincitori e vinti di questa settantatressima edizione del Festival della canzone italiana.

Giovanni ‘Neve’, pseudonimo di Giovanni Morbidoni, ad esempio, punta tutto su Tananai (e sul singolo ‘Tango’), che chiama ‘Tana’ in segno di amicizia: "Gli ho aperto il concerto a settembre – dice - , quindi sono legato a lui dal punto di vista artistico. E avendolo conosciuto, posso dire che è davvero una bella persona". Ma il suo tifo è per Mr. Rain "che con la sua canzone ‘Supereroi’ e la scena con i bambini lancia un messaggio positivo. Tuttavia non mi sono dispiaciuti anche i Coma_Cose. Più in generale, in questo Sanremo mi fa piacere che ci sia un ritorno ai temi romantici".

Un po’ come per la propria squadra del cuore, il supporto per i beniamini in gara a Sanremo va oltre la prestazione. "La prima serata – riflette la ventottenne Gloria Foresi - è stata fin troppo ricca di canzoni strappalacrime; l’indomani Colapesce e Dimartino hanno reso tutto un po’ più frizzante. Quel duo mi piace molto, non me ne voglia Giorgia, per cui comunque faccio il tifo – confessa - , avendola conosciuta in prima persona a Musicultura, nel 2017. Purtroppo, mercoledì era partita un po’ emozionata, poi si è sciolta. Ma credo che vincerà Marco Mengoni, anche se il premio simpatia va a Rosa Chemical".

Sofia Tornambene, in arte ‘Kimono’ nel 2018 vinse XFactor. Idee chiare da parte sua: "Il Festival - ricorda - è un appuntamento al quale sono affezionata e che seguo sempre con grande attaccamento. Marco Mengoni e Madame, i due che più mi hanno convinta. Rosa Chemical? Molto coraggioso".

Infine, la montecosarese Marta Porrà: "Premetto di non aver ascoltato tutte le canzoni – specifica - ma ho apprezzato le prove di Madame, Colapesce e Dimartino, Mr Rain e Gianmaria mentre sono rimasta delusa da Giorgia, su cui nutrivo grandi aspettative. E tra i giovani, molto bene la scena dei Colla Zio. Credo che il direttore artistico e presentatore Amadeus sia stato molto bravo a coinvolgere un target ampio, invitando per questa edizione vecchi artisti e nuove leve".

Francesco Rossetti