Santa Cecilia, la banda Gigli onora la patrona a Castelnuovo

Sabato prossimo, nella ricorrenza della Festività di Santa Cecilia, la banda cittadina intitolata al tenore recanatese Beniamino Gigli onorerà la patrona di tutti i musicanti e, come ormai tradizione, lo fa in un quartiere cittadino. Il programma prevede alle 18 la sfilata lungo la via principale del quartiere di Castelnuovo e alle 18.30 sarà celebrata una Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con l’esibizione finale della banda con l’esecuzione di brani di Musica Sacra.