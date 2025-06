Santa Croce e Vissani, lavori in arrivo per le chiese

Buone notizie per le chiese di Montecassiano. Ne dà conto il movimento cittadino Montecassiano Libera Voce, che sul tema si era speso in passato prendendo l’impegno, con i concittadini, di rendere noti gli aggiornamenti.

"Grazie all’infaticabile impegno della struttura diocesana – spiega il comitato, presieduto da Paolo Pacetti –, la chiesa di Santa Maria delle Grazie della frazione Vissani ha ottenuto il via libera della Soprintendenza delle belle arti Marche Sud, quindi la conferenza dei servizi che si è tenuta online il 3 giugno ha definitivamente dato parere favorevole nel procedere. Ora bisogna aspettare il decreto comissariale, affinché la Diocesi possa procedere con l’appalto dei fattivi lavori". Per questa chiesa è stato previsto un finanziamento di 500mila euro. Ma ci sono buone notizie anche per quanto riguarda la chiesa di Santa Croce. "I progettisti – prosegue infatti Montecassiano Libera Voce – hanno presentato il progetto definitivo e quindi ora si è in attesa della sua approvazione, che non tarderà ad arrivare".

Le novità sono state accolte favorevolmente dalla comunità, che da tempo aspettava sviluppi in merito al futuro dei due edifici religiosi, chiusi dopo il terremoto.