"Santa Lucia, problemi urgenti da risolvere"

di Asterio Tubaldi

Il sindaco Antonio Bravi si lamenta che l’ospedale "Santa Lucia" di Recanati è carente di servizi e attacca a testa bassa l’assessore Filippo Saltamartini e il presidente Francesco Acquaroli, elogiando la vecchia giunta regionale a guida Luca Ceriscioli. Il primo cittadino di Recanati è reduce da un incontro con la direttrice generale dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi, per parlare "dei gravi problemi di disservizi per i cittadini presenti all’ospedale Santa Lucia. È vero – ha affermato Bravi – che grazie ai fondi del Pnrr presto ristruttureremo un’intera ala dell’ospedale di Comunità da destinare a Casa della Salute, ma nel frattempo devono essere ancora risolti i problemi urgenti relativi all’erogazione stessa dei servizi per cui non stanno arrivando soluzioni dai responsabili della sanità della Regione". "I rappresentanti regionali si sono dimostrati sempre pronti al colloquio, ma sono passati anni e non si è risolto quasi niente – ha affermato la consigliera con delega alla Sanità, Antonella Mariani –. Intanto i cittadini soffrono con liste d’attesa che ci avevano promesso sarebbero state azzerate e invece sono inaccessibili, spingendo sempre più i pazienti, che se lo possono permettere, nel privato". Bravi ricorda che la Regione ha riconvertito la struttura ospedaliera del Santa Lucia di Recanati in un ospedale di Comunità quando la Regione era a guida centrosinistra, lui era vice sindaco e sindaco era Francesco Fiordomo. Malgrado questo, il sindaco Bravi cita i successi della giunta regionale di Ceriscioli: "L’apertura del poliambulatorio con l’introduzione di nuove specialità, della dialisi, che oggi funziona solo alcuni giorni alla settimana costringendo i pazienti a spostarsi a Civitanova nei restanti giorni, delle specialità chirurgiche di dermatologia e oculistica, che ancora oggi sono un centro di attrazione, della diabetologia, del servizio di psichiatria, della creazione dell’ospedale di comunità con il supporto dei medici di base. Infine l’ottenimento di un Punto di primo intervento in deroga alla normativa nazionale che prevedeva un Punto di assistenza territoriale che fu un grande successo dell’amministrazione". Bravi ha chiesto alla Corsi una nuova tac, ma la direttrice ha risposto che mancano i fondi. Bisogna poi rafforzare le cure intermedie e portarle ad ospitare fino a 20-30 posti letto, ma è stato messo in rilievo il problema di trovare medici e personale". Quindi ecco la bocciatura netta nei confronti della Regione: "Negli ultimi tre anni, nonostante le numerose riunioni, nulla si è mosso per dare seguito alle promesse fatte".