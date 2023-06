Santa Maria Apparente, sabato prossimo festa in memoria di Battisti

Varato il cartellone della "Festa di Santa Maria Apparente" con tutti gli appuntamenti religiosi, culturali e di intrattenimento: "Omaggio a Lucio Battisti" con il concerto della band "No Time" sabato prossimo, alle 21.30. Come ogni anno la parrocchia, diretta da don Emilio Rocchi, fa quadrato attorno al "Santuario" dedicato alla Madonna. Domani invece aniversario dell’apparizione con la messa delle 16.30 al Santuario, presieduta dall’Arcivescovo monsignor Rocco Pennacchio, cui seguirà la processione fino alla nuova chiesa. Tra le varie iniziative programmate nel mese di giugno segnaliamo anche giovedì (21.30) una commedia dialettale "Che sia venedette ste vadanti" (Compagnia "In...stabile" di S.M.A.), mentre venerdì la gara di briscola e sabato (alle 16) "Giochi de nà orda". Domenica invece (8.45) passeggiata in famiglia con la bici, mentre alle 21.30 spettacolo comico con "Nduccio". Sabato e domenica funzioneranno gli stand gastronomici.

Ennio Ercoli