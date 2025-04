Santa Maria de Rotis, si torna all’opera per la ricostruzione

Torna operativo il gruppo di lavoro dell’odv Roti per la ricostruzione e valorizzazione dell’antica abbazia benedettina di Santa Maria de Rotis, sopra Braccano, tanto che si prepara alla presentazione dell’intero progetto al pubblico nel prossimo mese di maggio. Intanto già domenica 27 aprile si terrà un’escursione organizzata da parte dei componenti dello staff tecnico-operativo dell’odv matelicese sui luoghi del monumentale edificio, risalente al IX-X secolo. Infatti, come spiegato dall’architetto Carlo Brunelli, uno dei fondatori del sodalizio, "ai primi di aprile abbiamo presentato un progetto per la richiesta dei finanziamenti regionali sull’innovazione sociale, rivolto all’inclusione e allo sviluppo dell’area di Roti". Il nuovo progetto è inserito in quello per il recupero dell’abbazia, nato nel 2019 nell’ambito dell’associazione Roti presieduta da Maria Cristina Mosciatti, alla quale diede subito sostegno l’ex sindaco Massimo Baldini, che nell’ottobre 2021 dichiarò: "Il restauro fondamentale in termini storici e turistici, perché Roti è un’abbazia a cui Matelica deve molto storicamente e simbolicamente, posta lungo la strada romana che collegava il mare con la montagna". Come già annunciato dal direttivo dell’odv Roti a maggio si procederà a presentare l’ultimo progetto, offrendo "dettagli sull’articolato programma e confrontandoci con i residenti, lasciando spazio alle proposte integrabili".

Matteo Parrini