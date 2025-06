Santa Maria delle Grazie, 500 mila euro per la riqualificazione

Approvato, in conferenza permanente, l’intervento di miglioramento sismico della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montecassiano. La chiesa, in località Vissani (via San Clemente), ha subìto danni a seguito del sisma 2016 riportando lesioni diffuse sulla struttura muraria, sugli archi, sulle volte e sui cornicioni. Si interverrà con la demolizione delle due strutture di copertura in calcestruzzo, solaio tetto e sottotetto, e ricostruzione del solo solaio di copertura in struttura lignea, il restauro e rifacimento di alcune parti del cornicione, interventi puntuali di scuci e cuci. Il costo dell’intervento è di 500.000 euro. "È una chiesa molto importante per la comunità e con questo intervento la riportiamo al suo antico splendore – ha detto il commissario Guido Castelli –. Si tratta di patrimoni delle nostre realtà dal valore inestimabile, dobbiamo tutelarle e farle risplendere".