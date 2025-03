Santa Maria di Plestia: 550mila euro per la sistemazione

Proseguono gli interventi previsti nella Basilica di Santa Maria di Plestia, luogo ricco di fascino e storia e preziosa testimonianza protoromanica al confine tra Umbria e Marche, a Serravalle di Chienti. Per l’esecuzione dei lavori, è stato trasferito un importo pari a 550.000 euro, che fanno parte del totale previsto che ammonta a 16.581.410 euro. Qui secondo la tradizione giunsero e predicarono gli apostoli Pietro e Paolo. La località si trova lungo la via Lauretana, il cammino che unisce il Santuario di Loreto ad Assisi. "Ci stiamo avvicinando alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco – spiegano dall’Ufficio ricostruzione –. Sarà un anno molto importante per tutto un territorio che sta ripartendo".