Santa Maria in Valfucina, a primavera via ai lavori

Gianmarco Marchini
31 ago 2025
LUCIA GENTILI
Tanti visitatori affollano le viuzze di Elcito, il piccolo "Tibet delle Marche", a San Severino. Questa fama, però, purtroppo non...

Per approfondire:

Tanti visitatori affollano le viuzze di Elcito, il piccolo "Tibet delle Marche", a San Severino. Questa fama, però, purtroppo non si estende all’abbazia, detta di Santa Maria in Valfucina. Dopo incendi e terremoti, tra cui quello dirompente del 1799, dell’antico complesso benedettino oggi resta solo la chiesa, che custodisce un vero gioiello di grande valore spirituale, storico e architettonico: una cripta a tre navate con volte a crociera sostenute da colonne in pietra e capitelli scolpiti a figure simboliche, antropomorfe, zoomorfe o geometriche.

L’Arcidiocesi di Camerino-San Severino vuole recuperare questa chiesa dopo i danni del sisma 2016, che l’avevano resa inagibile, associando alle opere di riparazione, un programma di studi archeologici, a cui far seguire la pubblicazione delle ricerche. L’equipe di lavoro, che si sta occupando della progettazione e delle indagini a partire dal 2021, è formata da professionisti, coordinati dall’architetto Ilde Cipolletti dello studio Mc2lab (cofondatrice Francesca Cruciani, collaboratrice Amanda Giuliani), con l’ingegnere Marcello Muzzi, il geologo Roberto Ranciaro e il contributo degli ingegneri Nicola Ergo e Michele Zura Puntaroni per le strutture, dell’ingegnere Alessandro Ceci per la sicurezza e del perito tecnico Riccardo Cardinali per l’impiantistica.

Nel 2022 sono state eseguite delle operazioni di scavo in collaborazione con la Soprintendenza, a cui hanno partecipato le ditte Ispiro, Kora e Adip. Il progetto è ancora in fase di approvazione all’Usr. Si ipotizza che si possa dare inizio ai lavori nella primavera 2026. L’equipe ha programmato per questo ottobre un incontro di divulgazione e sensibilizzazione sulle scoperte relative alle indagini.

