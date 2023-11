Santa messa per la Virgo Fidelis nella chiesa del Cristo Re: le celebrazioni dei carabinieri

Alla presenza delle autorità civili e militari, nella chiesa Cristo Re, ha avuto luogo la celebrazione della santa messa in onore della Virgo Fidelis patrona dell’Arma dei carabinieri. A celebrare il rito eucaristico il parroco don Mario Colabianchi; presenti alla cerimonia carabinieri di ieri e di oggi; ricordati anche i Caduti dell’Arma, tra cui il maresciallo Sergio Piermanni e l’appuntato Alfredo Beni entrambi decorati con Movm (Medaglia d’oro al valor militare, ndr) alla memoria. Presenti anche i sindaci, o i loro delegati, dei comuni su cui gravitano le competenze del Comando Compagnia carabinieri, e cioè Civitanova, Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati, Morrovalle, Montelupone e Montecosaro. L’occasione è servita all’Associazione Carabinieri (Anc) di presentare l’opera dell’artista Franco Fontanella di Osimo rappresentante la Vergine. Sotto questo nome la Vergine Maria è divenuta Patrona dell’Arma dei carabinieri dall’11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”.

Giuliano Forani