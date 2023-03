Sant’Agostino, l’Usr dà l’ok alla ricostruzione: costerà 5 milioni

L’Usr ha autorizzato l’intervento di ricostruzione del complesso di Sant’Agostino, in pieno centro storico a Visso, in piazza Martiri Vissani. L’importo concesso è stato determinato in oltre 5 milioni, per la precisione 5.239.366,58 euro. L’ex chiesa di Sant’Agostino prima del terremoto ospitava il Museo civico diocesano, con una raccolta di opere d’arte sacra del territorio dell’Alto Nera riconducibili ad un arco di tempo che va dal XII al XVIII secolo. Dopo il sisma sono state trasferite tra la Curia e Ancona. Non solo. Nell’ex chiesa di Sant’Agostino erano esposti 27 manoscritti autografi di Giacomo Leopardi, che nel marzo 1868 Giovan Battista Gaola Antinori, allora sindaco di Visso, acquistò da Prospero Viani, preside del liceo "Galvani" di Bologna e grande appassionato e collezionista delle opere di Leopardi. Punta di diamante della ricca raccolta di opere sono i sei idilli, "La sera del giorno festivo", "Lo spavento notturno", "La ricordanza (Alla luna)", "Il sogno", "La via solitaria" e "L’infinito". La versione di Visso è quella che contiene la parola "infinito" al posto di "immenso" (e che darebbe il titolo al capolavoro). Ora la speranza dell’amministrazione, guidata dal sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi, è che la ricostruzione, essendo arrivato l’ok dall’Usr e ottenuti i pareri necessari, parta presto.