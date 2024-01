Sant’Agostino, via ai lavori. Trasloca anche il parroco

Da ieri la chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro storico, ha chiuso le porte ai fedeli, per almeno due mesi, il tempo per permettere l’esecuzione di alcuni lavori per il nuovo impianto di riscaldamento all’interno dell’edificio religioso da tempo al freddo. La manutenzione straordinaria dell’impianto di calore è una richiesta avanzata sia dallo stesso parroco, don Roberto Zorzolo, che dai parrocchiani, dei quali molti sono anziani. L’amministrazione comunale ha deciso di investire il finanziamento di 130 mila euro, ottenuto dal Ministero per gli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio comunale. Strada facendo, si è deciso anche di apportare una miglioria ai lavori in corso prevedendo di realizzare l’impianto di riscaldamento a pavimento in luogo di quello mediante termoconvettori grazie alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio a fine ottobre che ha messo a disposizione l’ulteriore somma di 60 mila euro.

Questo comporterà la rimozione e il rifacimento di una porzione del pavimento della chiesa che dovrà, quindi, restare chiusa al culto per almeno un paio di mesi. Il parroco ha affisso sul portone d’ingresso un cartello in cui avvisa i fedeli che le funzioni religiose delle 18.30, dal lunedì al sabato, e quelle della domenica e festivi, delle 9.30 e 18, saranno celebrate nella chiesa di Santa Maria in Montemorello, mentre la messa domenicale e festiva delle 11 si svolgerà nella chiesa della cattedrale di San Flaviano (duomo). Trovato anche un nuovo alloggio privato per il parroco che era stato chiesto da tempo, da quando si era liberata un’abitazione al piano terra dell’antico convento degli agostiniani. Il Comune ha stipulato con la parrocchia un comodato d’uso gratuito in virtù di un vecchio atto risalente niente meno al 1863, rogato da Antonio Bastone regio notaio di Torino. In quell’atto non c’era solo l’acquisizione da parte del Comune dalla Cassa Ecclesiale dello Stato di due fabbricati, la chiesa di Sant’Agostino e quella di San Francesco, al prezzo di 15.000 lire, ma anche l’impegno di quest’ultimo di trovare una "conveniente" abitazione per il parroco.

In virtù di quell’atto, vecchio di oltre un secolo e mezzo, oggi l’amministrazione del sindaco Antonio Bravi è venuta incontro alla richiesta di don Roberto assegnandogli l’alloggio che sino a poco tempo fa era occupato da una anziana donna, nel frattempo deceduta. D’altra parte il Comune dal 2009 sta occupando un’ala del vecchio convento, prima adibita a sede museale, e più appartamenti occupati dai frati della parrocchia Santi Agostino e Domenico per ospitarvi la sede provvisoria (sono passati già 15 anni) della scuola elementare Gigli.