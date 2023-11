Sant’Ambrogio e l’apicoltura romantica: la mostra multimediale a Montelupone sul patrono degli apicoltori aprirà in pinacoteca il 1° dicembre. Il titolo trae spunto dall’iconografia che spesso raffigura il santo vescovo di Milano con accanto un bugno rustico, ovvero l’antico ’alveare di paglia’, in uso prima della nascita dell’arnia a telaini, che segna lo sviluppo dell’apicoltura moderna. La mostra sarà divisa in due sezioni: la prima presenterà il legame che unisce Sant’Ambrogio al mondo delle api, che inizia sin dalla sua prima infanzia, come racconta la tela "Sant’Ambrogio e il miracolo delle api" di Paolo Camillo Landriani detto ‘il Duchino’, del 1610. Le parole pronunciate e scritte da Sant’Ambrogio, grande oratore, risultavano infatti “dolci come il miele“. La seconda parte della mostra presenta l’apicoltura a favo naturale, detta anche a favo fisso, costruito in modo del tutto naturale dalle api. Questa apicoltura naturale offre agli studiosi e all’apicoltore l’opportunità di conoscere in modo più profondo il comportamento naturale di questo insetto. La mostra sarà visitabile fino al 10 dicembre, ossia fino alla fine della tre giorni di Mielemente, festival giunto alla 38ª edizione in cui il miele è protagonista.

Lorenzo Fava