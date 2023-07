Incidente a Sant'Angelo in Pontano: cade dalla bici, interviene l'eliambulanza

Sant'Angelo in Pontano, 6 luglio 2023 - Paura, questa mattina, per un 52enne in bici. Stava percorrendo la strada tra Passo San Ginesio e Passo Sant’Angelo quando, alla prima curva, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo delle due ruote, cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso di San Ginesio (Potes, Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria di Passo). Il personale medico, vista la dinamica, ha deciso di allertare l’eliambulanza. Il ciclista è stato trasportato con Icaro all’ospedale regionale Torrette di Ancona per i dovuti controlli, avendo riportato più traumi. Secondo le prime ricostruzioni, il 52enne avrebbe fatto tutto da solo e non sarebbero coinvolti altri mezzi.