Sant’Angelo in Pontano, successo per la terza edizione di Magnetudo 9.0

Sant'Angelo in Pontano, 23 giugno 2023 - Si è conclusa con successo anche la terza edizione della Magnetudo 9.0, festa a tema anni 90’ organizzata dall’associazione di ragazzi #EnjoySant’Angelo. La festa nasce nel 2019 dalla volontà di questo gruppo di ragazzi di Sant’Angelo in Pontano di voler rianimare il paese e dare “una scossa di energia”. Anche quest’anno, come sempre, i ragazzi hanno saputo creare un “setting” speciale per garantire un’esperienza totalmente immersiva negli anni Novanta. “Addobbi in stile, sagome di personaggi in voga in quegli anni, game-boy giganti, braccialetti fluo, il drink screwdriver – spiegano gli organizzatori -, senza dimenticare la cara, vecchia lira! Le decorazioni hanno fatto da contorno agli artisti della serata partendo dalla cena in compagnia del poliedrico “Giordano Show” e per il dopocena l’intrattenimento in diretta nazionale di “Radio Studio +” con i mitici Datura accompagnati da Dalila voice”. Insomma, i ragazzi di #Enjoy Sant’Angelo” si dicono soddisfatti della numerosa presenza. E annunciano di non si fermarsi qui, assicurando di essersi già messi a lavoro per sorprendere ancora di più il prossimo anno.