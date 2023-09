Santini presidente Lions Club Host Civitanova: servizi alla comunità

Lions Club Host, Franco Santini è il nuovo presidente. Passaggio del martelletto per la realtà civitanovese, con la cerimonia che è avvenuta sabato sera al ristorante ‘Due cigni’ di Montecosaro, seguita da una cena molto partecipata. Con le cariche che vanno rinnovate di anno in anno, il commercialista Santini prende il posto di Roberto Giannoni, architetto e già dirigente comunale. Il nuovo direttivo è composto da Alessandro Montemarà, vicepresidente, Anna Maria Recchi, segretario, Luigi Chiaramoni, cerimoniere, e Raffaella Borroni, tesoriera. Tra gli obiettivi del gruppo, una serie di service a servizio della comunità locale in ambito scolastico e la realizzazione del poster sulla pace. Il Lions Host, attivo da quarantadue anni, è impegnato su vari fronti: dall’ambito medico, con la lotta ad autismo, dislessia, diabete e disturbi alimentari, fino alle iniziative musicali come il ‘Concorso lirico Anita Cerquetti’ e tanto altro.