Santissimo Crocifisso, via alle celebrazioni

Da domani al 27 agosto Castelraimondo si prepara a ospitare le Feste triennali del Santissimo Crocifisso. Il programma religioso prevede una serie di messe, processioni e momenti di adorazione lungo tutta la settimana. Le celebrazioni culmineranno nella solenne processione conclusiva il 27 agosto, accompagnata dalla banda musicale. Parallelamente, il calendario di eventi civili renderà queste feste un’occasione unica per celebrare l la gioia della comunità. Tra i momenti salienti, il concerto di apertura a cura del Corpo bandistico Ugo Bottacchiari, diretto dal maestro Luciano Feliciani, e lo spettacolo finale "Quella volta che Ennio mi raccontò: vita e musica di Ennio Morricone" con Stefano Masciarelli e Diego Trivellini. Una suggestiva narrazione della vita e della musica di Ennio Morricone con 101 strumenti in un’unica fisarmonica speciale, che riproduce in pratica una grande orchestra sinfonica. I testi, curati da un amico personale di lunga data di Morricone, Massimo Cardinaletti, permettono di conoscere aspetti inediti e curiosi della vita del maestro.