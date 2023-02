Santo Stefano Kos Group e le farmacie comunali siglano una partnership

Con la consegna del nuovo borsone tecnico medicinale logato Farmacie comunali Potenza Picena contenente materiale sanitario, è stato ufficializzato l’avvio della collaborazione tra la squadra di basket in carrozzina del Santo Stefano Kos Group e l’azienda municipalizzata Aspp. Nella pausa dell’incontro casalingo tra il Santo Stefano e il Reggio Calabria si è svolta una cerimonia breve ma significativa. Il presidente delle Farmacie comunali, Mario Properzi, ha consegnato il materiale sanitario al presidente della società Mario Ferraresi e al capitano del team adriatico Sabri Bedzeti: "Questi ragazzi sono eccezionali ambasciatori del nostro territorio in Italia ed in Europa".