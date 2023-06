Santoni, cambio al vertice In campo Eraldo Poletto

Eraldo Poletto è il nuovo amministratore delegato di Santoni spa, griffe delle calzature di lusso. Ad annunciarlo Giuseppe Santoni. Già membro del cda dell’azienda di famiglia di Corridonia, con competenza pluridecennale ai vertici dei settori lusso e retail, Poletto, ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Ceo e Brand President del marchio di calzature Stuart Weitzman, parte del gruppo newyorkese Tapestry, ed è stato amministratore delegato di realtà di spicco italiane come Salvatore Ferragamo e Furla, come pure Global Ceo di Diesel, detenuta dal gruppo OTB. Giuseppe Santoni sarà chairman e presidente esecutivo. "Operare insieme a Eraldo Poletto – commenta Giuseppe Santoni – avendo un obbiettivo comune, rende il percorso più agevole e gli obbiettivi più facilmente raggiungibili. Avere una visione strategica condivisa significa creare un sentiero dove tutti poi cammineranno sicuri. Bisogna potenziare il sapere e ampliare ancor più la nostra conoscenza per riuscire a far meglio e garantire continuità all’eccellenza. Lavoreremo insieme per scrivere un nuovo capitolo di Santoni dalla storia e dall’identità d’eccezione". Per il neo ad Poletto, "Santoni nasce dall’originalità che viene dalla disciplina che non confligge con la creatività; anzi, serve per sviluppare ulteriore talento".