Santoni nelle scuole: "Un futuro al mestiere"

Apertura dell’Accademia dell’Eccellenza, già avviata lo scorso marzo, e collaborazione con l’Ipsia "Corridoni" di Corridonia tramite il progetto "Adotta una scuola" della Fondazione Altagamma. Ecco le due direzioni verso le quali si sta muovendo l’azienda Santoni, eccellenza territoriale e nazionale nel settore delle calzature e degli accessori di lusso. Segni tangibili di cosa significa amare, difendere e preservare l’arte e l’artigianalità del Made in Italy. Obiettivo da sempre nel Dna della maison guidata dal cavalier Giuseppe Santoni, fondata nel 1975 e vicina al mezzo secolo di vita.

Sulla partnership con una classe dell’istituto "Corridoni", l’azienda ha avviato un percorso di alternanza scuola-lavoro basato sul modello dell’Accademia dell’Eccellenza, un progetto che prevedrà la costruzione di specializzazioni sia tramite laboratori che in aula per formare gli artigiani del futuro. Proprio da questa sinergia è anche forte la volontà di inserire nei prossimi anni un programma curriculare specialistico per la calzatura all’interno dell’indirizzo "Made In Italy". L’azienda è infatti prossima all’adesione alla Fondazione Its Nuove tecnologie per il Made in Italy, con sede a Villa Baruchello di Porto Sant’Elpidio, che gestisce i corsi della Its Smart Academy, tra i quali in particolare il corso post diploma Its Mode Made in Italy. Questa collaborazione consentirà a Santoni di contribuire attivamente alla progettazione di percorsi formativi, offrendo l’opportunità agli studenti di beneficiare dell’esperienza dei tecnici di Santoni direttamente nella sede dell’azienda a Corridonia.

Inoltre, Santoni sta lavorando a stretto contatto con le Accademie delle Belle Arti del territorio marchigiano per sviluppare un master, dedicato ai laureati nei settori del Design e del Fashion Design. "Il mio ruolo mi pone costantemente a stretto contatto non solo con imprenditori, ma anche e soprattutto con chi conosce il prodotto dalle sue origini – spiega Giuseppe Santoni, chairman e presidente esecutivo del brand –. È dal confronto con i più giovani e con i miei Maestri del Bello che ho deciso di dare seguito a questa che finora si è rivelata un’intuizione personale, e che da ora in poi costituirà una vera e propria vocazione, che porterò avanti con determinazione con partner istituzionali d’eccellenza. Con il nostro impegno in questi progetti educativi e formativi, vogliamo preservare e valorizzare l’artigianato italiano, garantendo un futuro al mestiere dell’artigiano – precisa –. È d’altronde grazie soprattutto alle mani sapienti del dietro le quinte della filiera che il lusso e la moda italiani vengono riconosciuti a livello internazionale come eccellenza".