Santuario di Macereto, tre milioni per sistemare la chiesa

Approvato in conferenza dei servizi il progetto esecutivo per il ripristino e il miglioramento sismico del santuario di Macereto, a Visso, il cui soggetto attuatore è l’Arcidiocesi di Camerino – San Severino. L’affidamento dei lavori è previsto entro l’anno. "Dopo l’avvio dei lavori di ristrutturazione degli edifici accessori al santuario, partiti nel mese di giugno, ora per questo sito davvero unico posto tra i Monti Sibillini siamo giunti all’approvazione del progetto per i lavori della chiesa, finanziati per un importo di 3,41 milioni di euro – spiega il commissario straordinario Guido Castelli –. Le risorse sono state programmate attraverso le ordinanze speciali 132 e 144. Quest’ultima è stata approvata il 28 giugno 2023 e si era necessaria al fine di coprire i maggiori costi del progetto. Ringrazio la diocesi di Camerino – San Severino e, in particolare, l’arcivescovo, monsignor Francesco Massara, per lo scrupolo e la diligenza con cui vengono seguite le pratiche finalizzate alla ricostruzione degli edifici di culto devastati dal terremoto". Meta ogni anno di numerosi turisti e fedeli, il santuario si trova sull’altopiano di Macereto. Hanno partecipato alla conferenza dei servizi, convocata dalla struttura commissariale, i rappresentanti di ministero della cultura, ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016, ministero dei trasporti, provveditorato interregionale opere pubbliche Toscana-Marche-Umbria, Regione, Comune, Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, Usr Ufficio speciale ricostruzione, il raggruppamento temporaneo di professionisti e i progettisti incaricati dall’arcidiocesi.