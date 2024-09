Santuario mariano, i fondi ci sono. Ma ci vorrà tempo per i lavori

"Durante l’ultimo Giubileo – ricorda Giovanni Pergolesi – in molti vennero al nostro santuario mariano, inserito nei percorsi delle più importanti chiese da visitare sulla Via Lauretana".

Pergolesi è l’infaticabile animatore delle iniziative organizzate per sensibilizzare riguardo all’esecuzione dei lavori per la riapertura del santuario di Santa Maria delle Grazie, situato nella località San Flaviano di Cingoli, chiuso al culto essendo stato fortemente danneggiato dalle scosse del terremoto di otto anni fa. Pergolesi, d’intesa col gruppo locale che si è attivato per sostenerne l’impegno, ha programmato una raccolta di firme superiori al migliaio. Destinatari di questa iniziativa, con una dettagliata biografia di riferimento, sono stati il vescovo diocesano Nazzareno Marconi, l’allora ministro della cultura Dario Franceschini, Francesco Acquaroli presidente della Regione, Stefano Babini direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, Michele Vittori sindaco di Cingoli.

Il ministero della cultura comunicò che l’intervento era di competenza della Regione a cui, intanto, la diocesi di Macerata aveva inviato la documentazione: ora si è appreso che tutto è in regola, i fondi sono disponibili, le procedure avviate. Ma l’attesa per l’esecuzione dei lavori sarà lunga. Il santuario di Santa Maria delle Grazie, monumento di rilevante valenza religiosa, storica e artistica, costruito verso l’anno Mille è uno dei più antichi delle Marche. Nell’interno, le pareti sono impreziosite da alcune pregevoli opere. Quindi l’attuale situazione non è caduta nell’oblio: questa è già una constatazione incoraggiante. Gianfilippo Centanni