Sanzione disciplinare a un carabiniere. Il Tar la sospende

Il Tar sospende la sanzione disciplinare al comandante di stazione di un paese della provincia. E il Sim (Sindacato italiano militari carabinieri) Marche esprime piena solidarietà al carabiniere: secondo il sindacato la sanzione "non doveva essere comminata avendo il collega agito con professionalità e spirito di servizio, durante un’attività operativa mirata al contrasto dell’immigrazione clandestina". Mentre il militare accompagnava a Macerata uno straniero irregolare per fargli sottoscrivere l’espulsione, questi si è divincolato ed è scappato (non poteva essere ammanettato non essendo in arresto).

"Ritenendo il provvedimento ingiusto e sproporzionato, il Sim ha impugnato la sanzione in tutte le sedi competenti – prosegue –. Dopo la conferma in via gerarchica da parte del Comando provinciale, il sindacato ha proseguito l’azione legale davanti al Tar, che mercoledì scorso ha accolto la richiesta di sospensiva, bloccando l’efficacia della sanzione in attesa della discussione di merito, fissata per febbraio 2026. Un risultato importante ottenuto grazie all’immediata attivazione della tutela legale offerta dal Sim ai propri iscritti e alla collaborazione dello Studio Forte di Macerata. Una situazione paradossale, che vede sanzionato un comandante di stazione, il quale opera in silenzio e in condizioni logistiche e strutturali pessime (basti pensare che il suo alloggio di servizio non è nemmeno utilizzabile). Invece di ricevere sostegno, si è ritrovato a subire un procedimento disciplinare per un fatto avvenuto durante un delicato servizio"