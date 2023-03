Sanzioni europee alla Russia

Il ciclo di incontri “Dentro e oltre la guerra. Incontri sulla Russia, l’Europa occidentale e orientale” voluti da Unimc giunge al suo quinto appuntamento. Oggi, alle ore 21, la biblioteca didattica d’ateneo (Casb) in piazza Oberdan ospita un altro approfondimento sul conflitto russo-ucraino a cura di due professori dell’Università di Macerata, Gianluca Contaldi e Claudio Cimarossa, che parleranno delle sanzioni europee nei confronti della Federazione Russa. Per partecipare all’incontro non è necessaria la prenotazione.