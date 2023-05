Sapere e capire per prendere le decisioni

Pierfrancesco

Giannangeli

Una frase che bisogna scolpirsi nella mente, per capire il senso di un lavoro prezioso per la vita di una comunità: il giornalismo, e dunque tutto ciò che ne è collegato, vale a dire l’attività del giornalista e il senso del lettore per il suo giornale. La frase è la seguente: "Un giornale deve servire. Un giornale serve per sapere. Sapere serve per capire. Capire serve per decidere". A scriverla fu Umberto Allemandi nel primo editoriale del Giornale dell’Arte, la rivista mensile dedicata alle notizie dal mondo artistico che aveva fondato. L’affermazione viene ricordata oggi, nei giorni in cui Il Giornale dell’Arte compie quarant’anni (il primo numero porta la data del maggio 1983) e il suo direttore, che è anche uno dei più prestigiosi editori italiani, ne ha da poco festeggiati ottantacinque. La prendiamo in prestito, nella sua sequenza logica, perché quelle parole di Allemandi racchiudono i motivi fondanti di una professione, ma anche dello stare al mondo come cittadini. Dunque, i giornali sono un servizio per la comunità a vantaggio della conoscenza. E, a sua volta, la conoscenza è utile per capire le cose, la cui comprensione produce decisioni. Quelle decisioni che determinano la vita dei singoli e delle collettività. Sembra tutto molto semplice, tutto molto logico. Conoscere il più possibile per saper decidere nella maniera migliore: non sarebbe così difficile. Eppure la nostra è un’epoca strana, nella quale i complotti piacciono più dei fatti. Così, i fatti, puri e semplici, passano in secondo piano rispetto alle opinioni, talvolta (spesso) strampalate in quanto frutto di ignoranza. E pure la professione di giornalista finisce per essere messa in crisi, tutti pensano di poterla fare. Purtroppo per loro, la situazione fortunatamente è ben diversa: bisogna studiare, la comunicazione è una scienza, non un sentimento. E ha un’etica ben precisa, ma se non studi quella morale non la puoi conoscere.