Saperi e sapori, l’evento: "Dolcemente miele" nella sede dell’Infopoint

Al via oggi, alle 18.30, la seconda edizione di "Saperi e sapori dei nostri luoghi. Storie di un’identità" nelle sale dell’Infopoint Macerata, in piazza della Libertà 18. Da novembre a marzo tre gli incontri tematici-degustazioni pensati per conoscere meglio la storia, le tradizioni e le eccellenze della nostra terra. Oggi si inizia con "Dolcemente miele", in collaborazione con la società agricola Il Tribbio S.S. di Sefro. Ad ogni sapore una storia, ad ogni fiore un colore o sentore: l’incontro sarà un vero e proprio viaggio nel gusto delle prelibatezze dei Principi. Il secondo appuntamento ci sarà il 31 gennaio, alle 18.30, con "Elisir di lunga... vigna. Sua maestà la Vernaccia" in collaborazione con l’azienda vitivinicola Terre di Serrapetrona. Infine il 14 marzo "Macerata provincia: dall’Alta Marca all’Alta valle dell’Esino": la geografia narrata di insoliti percorsi trekking e leggende senza tempo in collaborazione con Ciabochi Editore. Incontri a ingresso libero su prenotazione al numero 0733.060279.