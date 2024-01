"Saperi e Sapori", via alle degustazioni

Oggi, alle 18.30 nella sala degustazioni dell’Infopoint in piazza della Libertà, ci sarà il primo appuntamento della rassegna "Saperi e Sapori. Il territorio si racconta": tre incontri tematici gratuiti per scoprire e riscoprire le eccellenze della nostra terra. Si inizia con un incontro degustazione dedicato a uno dei più celebri vini marchigiani, il Verdicchio: "Non solo Matelica: l’altra faccia del Verdicchio nel Maceratese". Quando si pensa al Verdicchio si pensa a Matelica, ma nella zona di Cingoli e Apiro si producono vini straordinari con caratteristiche diverse da conoscere. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’azienda agricola Tenuta Musone - Cantina Colognola. Gli incontri della rassegna, a cura di Sistema Museo, sono a ingresso libero su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it oppure 0733.060279. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 16 febbraio, alle 18.30, con "Le Marche e la magia delle parole", un reading letterario tra le leggende della nostra regione, in collaborazione con Giaconi Editore, e venerdì 1 marzo, con "Assaggi di Sigi. Degustazione al buio", in collaborazione con l’azienda agricola Si.Gi.