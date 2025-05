Sapori, note e divertimento. Il ritorno della sagra del fungo

Gusto e tradizione protagonisti alla 51ª sagra del fungo a Cessapalombo. Domani, sabato e domenica il palazzetto dello sport ospita per il secondo anno consecutivo la festa con uno spazio ampio, coperto e ideale anche per ballare. Organizzata con passione dalla Pro Loco di Cessapalombo, la sagra celebra il re del sottobosco con una proposta culinaria ricca: risotti e tagliatelle ai funghi, polenta bianca e rossa, funghi fritti, arrosto e trifolati, grigliate miste, arrosticini e tante altre prelibatezze locali. Ogni serata sarà animata da musica dal vivo e divertimento: domani si balla con Marco e Claudia, sabato è la volta del celebre fisarmonicista Roberto Carpineti, mentre domenica la manifestazione è sia a pranzo che a cena; dalle 18 musica con Gianni e Roberto. Il Palazzetto, recentemente adattato per ospitare eventi anche danzanti, offre uno spazio confortevole in caso di maltempo, per godersi lo spettacolo in allegria. "La Sagra del Fungo non è solo una festa gastronomica, ma un momento di incontro, tradizione e convivialità per tutta la comunità", annunciano i promotori. Per info: 3341304232 pagina Facebook e Instagram.