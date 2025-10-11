Virtus, tempo per crescere

Alessandro Gallo
Virtus, tempo per crescere
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Inseguimento BolognaGarlasco indaginiMaestra 24 anniSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
Cronaca"Sappiamo la verità, ma vogliamo giustizia"
11 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "Sappiamo la verità, ma vogliamo giustizia"

"Sappiamo la verità, ma vogliamo giustizia"

Al via a Perugia l’appello bis per la tragedia di Rigopiano. Tra le vittime il receptionist Emanuele Bonifazi e il pilota Marco Tanda

Da sinistra Marco Tanda ed Emanuele Bonifazi

Da sinistra Marco Tanda ed Emanuele Bonifazi

Rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis che si svolge a Perugia sulla tragedia di Rigopiano, avvenuta a gennaio 2017. Tra le 29 vittime anche due maceratesi, Emanuele Bonifazi, il 31enne di Pioraco receptionist dell’hotel, e il 25enne di Castelraimondo Marco Tanda, pilota della Ryanair. Ieri, l’udienza è stata dedicata alla lettura della relazione sul processo da parte del giudice a latere.

La Cassazione ha rinviato gli atti in appello per dieci imputati: sei funzionari della Regione accusati di disastro colposo e altri quattro, tra cui l’ex sindaco di Farindola, accusati di omicidio colposo. Reato che, però, è ormai prossimo alla prescrizione. L’accusa riguarda la mancata predisposizione del piano valanghe, obbligatorio ma mai redatto dalla Regione Abruzzo.

In aula i familiari si sono presentati indossando magliette con i volti dei loro cari. "Sono state calendarizzate sei udienze – ha commentato Paola Ferretti, mamma di Bonifazi –, che si terranno tra novembre e i primi giorni di dicembre, ma non è detto che servano tutte, e sinceramente speriamo che si finisca prima. Siamo delusi, ci aspettavamo qualcosa in più, ma questi sono i tempi del sistema giudiziario italiano, qualcosa di incomprensibile finché non lo si vive da vicino. Speriamo che questa fase si concluda il prima possibile. È vero che abbiamo più tempo per il reato di disastro colposo prima della prescrizione, ma se continuiamo così il tempo scorre inesorabilmente".

"Il giudice relatore – ha proseguito l’avvocato Alessandro Casoni – ha ripercorso la vicenda facendo la maggior parte dei richiami verso la sentenza della Cassazione, da cui deriva il processo a Perugia. Questo appello bis è un molto differente da quello celebrato all’Aquila, perché qui abbiamo dei principi di diritto che la Cassazione ha indicato e dovranno essere seguiti nelle nuove letture della vicenda". Il 17 novembre ci sarà la requisitoria del pubblico ministero, poi potranno intervenire le parti civili e infine i difensori dei sei imputati.

"Cerchiamo la giustizia. La verità la sappiamo già" ha detto al termine dell’udienza Gianluca Tanda, coordinatore del Comitato delle vittime di Rigopiano e fratello di Marco. "In questo perimetro ben delimitato sono mancate tante figure, tra le quali la Regione. Oggi è sotto processo e siamo contenti" ha aggiunto. L’elemento nuovo, nell’appello bis, è quello della prevenzione. Per la Cassazione, i funzionari regionali dovevano redigere la carta localizzazione pericolo valanghe. Un documento che, sostengono i giudici, avrebbe potuto scongiurare la tragedia, in quanto l’hotel sarebbe stato con ogni probabilità chiuso durante i mesi invernali.

Lisa Grelloni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaProcesso