"Sappiamo la verità, ma vogliamo giustizia"

Rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis che si svolge a Perugia sulla tragedia di Rigopiano, avvenuta a gennaio 2017. Tra le 29 vittime anche due maceratesi, Emanuele Bonifazi, il 31enne di Pioraco receptionist dell’hotel, e il 25enne di Castelraimondo Marco Tanda, pilota della Ryanair. Ieri, l’udienza è stata dedicata alla lettura della relazione sul processo da parte del giudice a latere.

La Cassazione ha rinviato gli atti in appello per dieci imputati: sei funzionari della Regione accusati di disastro colposo e altri quattro, tra cui l’ex sindaco di Farindola, accusati di omicidio colposo. Reato che, però, è ormai prossimo alla prescrizione. L’accusa riguarda la mancata predisposizione del piano valanghe, obbligatorio ma mai redatto dalla Regione Abruzzo.

In aula i familiari si sono presentati indossando magliette con i volti dei loro cari. "Sono state calendarizzate sei udienze – ha commentato Paola Ferretti, mamma di Bonifazi –, che si terranno tra novembre e i primi giorni di dicembre, ma non è detto che servano tutte, e sinceramente speriamo che si finisca prima. Siamo delusi, ci aspettavamo qualcosa in più, ma questi sono i tempi del sistema giudiziario italiano, qualcosa di incomprensibile finché non lo si vive da vicino. Speriamo che questa fase si concluda il prima possibile. È vero che abbiamo più tempo per il reato di disastro colposo prima della prescrizione, ma se continuiamo così il tempo scorre inesorabilmente".

"Il giudice relatore – ha proseguito l’avvocato Alessandro Casoni – ha ripercorso la vicenda facendo la maggior parte dei richiami verso la sentenza della Cassazione, da cui deriva il processo a Perugia. Questo appello bis è un molto differente da quello celebrato all’Aquila, perché qui abbiamo dei principi di diritto che la Cassazione ha indicato e dovranno essere seguiti nelle nuove letture della vicenda". Il 17 novembre ci sarà la requisitoria del pubblico ministero, poi potranno intervenire le parti civili e infine i difensori dei sei imputati.

"Cerchiamo la giustizia. La verità la sappiamo già" ha detto al termine dell’udienza Gianluca Tanda, coordinatore del Comitato delle vittime di Rigopiano e fratello di Marco. "In questo perimetro ben delimitato sono mancate tante figure, tra le quali la Regione. Oggi è sotto processo e siamo contenti" ha aggiunto. L’elemento nuovo, nell’appello bis, è quello della prevenzione. Per la Cassazione, i funzionari regionali dovevano redigere la carta localizzazione pericolo valanghe. Un documento che, sostengono i giudici, avrebbe potuto scongiurare la tragedia, in quanto l’hotel sarebbe stato con ogni probabilità chiuso durante i mesi invernali.

Lisa Grelloni