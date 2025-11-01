Sara, la finta broker che avrebbe truffato decine di persone: ora rischia il processo

Macerata, 1 novembre 2025 – Si sarebbe presentata come una esperta broker, promettendo guadagni sicuri. Ma dei soldi che in tanti le avevano affidato, in alcuni casi i risparmi di una vita, nessuna traccia.

Finita nei guai per episodi fotocopia

È finita nei guai per una serie di episodi fotocopia una 44enne maceratese, Sara Bruschini, che avrebbe truffato decine e decine di persone, in particolare moltissimi residenti di Sforzacosta. Nei giorni scorsi la procura ha chiesto il rinvio a giudizio ed è stata fissata l’udienza preliminare, che si svolgerà l’11 marzo davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata.

La donna è accusata di esercizio abusivo di attività finanziaria

I fatti che le vengono contestati sono avvenuti tra il 2021 e il 2023. La donna è accusata di esercizio abusivo di attività finanziaria, perché avrebbe svolto attività di brokeraggio e consulenze finanziaria nei confronti di una quarantina di persone, almeno 43 secondo l’accusa.

Avrebbe ricevuto bonifici o somme da investire per 136mila euro

In particolare, dopo aver informato i clienti sulle modalità di investimento online, per cui diceva di avere esperienza pluriennale, avrebbe ricevuto da loro bonifici o ricariche prepagate o direttamente somme da investire su account da lei attivati su varie piattaforme di trading online che cointestava con i clienti stessi per complessivi 136.419 euro. La donna è accusata anche di aver impiegato oltre 40mila euro in attività finanziarie ed economiche, in modo da ostacolare la provenienza di quel denaro.

Undici gli episodi di truffa contestati

Infine, le vengono contestati undici episodi di truffa. Secondo l’accusa, guadagnandosi la fiducia delle vittime, con piaceri personali e fingendo uno stretto rapporto di amicizia, presentandosi come esperto broker, che vantava grande esperienza e abilità nel settore degli investimenti finanziari e nell’attività di trading online, avrebbe convinto decine di persone a versare somme di denaro su rapporti bancari a lei intestati e su varie piattaforme di trading online, senza mai restituire tali somme. In un caso la somma in questione era di 29.600 euro, in altri somme più basse, come 1.500 euro, 2mila euro, 809 euro, 997,99 euro. In una circostanza, ad esempio, avrebbe convinto un uomo ad affidarle i propri risparmi, facendosi accompagnare da lui in vari uffici postali dai quali, in diverse occasioni, avrebbe versato denaro su rapporti bancari a lei intestati.