Sarà la ditta Giocamondo a occuparsi del trenino turistico

Sarà la ditta Giocamondo di Ascolti a far girare in città già dei prossimi giorni il trenino turistico per migliorare l’accoglienza, garantire una maggiore accessibilità alle attrazioni e far divertire grandi e piccini. All’avviso pubblico dei giorni scorsi è stata l’unica a presentare un’offerta assumendosi responsabilità e oneri per treno, capotreno e macchinista oltre che per la segnaletica. Alla ditta andranno tutto l’incasso dei biglietti ed eventuali sponsorizzazioni. Non è una novità per la cittadina leopardiana e le opposizioni non si sono lasciate sfuggire l’occasione per ironizzare che più che un "cambio di prospettiva" (slogan usato in campagna elettorale da Pepa) si sta osservando una "retrospettiva" con la riproposizione di eventi o iniziative già fatte. Si tratta, comunque, di un trenino su gomma ecologico che, specie nel periodo estivo, girerà per le vie: partendo da piazza Leopardi arriverà sino a Montemorello (zona leopardiana) e da lì, percorrendo tutta la passeggiata delle mura arriverà al museo di Villa Colloredo Mels per poi fare ritorno in piazza. Saranno previste corse gratuite per i bambini fino a 3 anni e per le persone disabili, e corse a prezzi agevolati per un utilizzo con finalità promozionali, didattiche e/o sociali per il Comune.