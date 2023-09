Sarà la notte di Zarrillo

La terza volta sarà quella buona? Questo primo giorno di settembre, viste le previsioni meteo, sembra essere quello giusto per far esibire Michele Zarrillo allo Shada Beach Club. Il cantante romano già in altre due occasioni (la prima addirittura risale al 23 giugno) doveva essere ospite della discoteca sul lungomare sud di Civitanova, poi però la pioggia aveva rovinato i piani e fatto annullare il concerto. Oggi finalmente i fans potranno ascoltare e cantare i brani particolarmente dolci e romantici del romano classe 1957, artista tanto popolare quanto rispettato. La carriera di Zarrillo in realtà era iniziata come chitarrista rock nella band Semiramis, tuttavia è esplosa da solista vincendo il Festival di Castrocaro nel 1979 e poi primeggiando nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo del 1987 (esibendosi con "La notte dei pensieri"). Per l’occasione lo Shada riserva due possibilità, con posto a sedere o in piedi, al costo rispettivamente di 30 e 20 euro. C’è anche la possibilità della cena. Dopo Zarrillo nell’area Club in consolle mixerà Andrea Zelletta, ex tronista a ’Uomini e Donne’ e concorrente di un ’Grande Fratello’. Info: 0733811653.

Andrea Scoppa