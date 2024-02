"Sarà l’anno del polo scolastico"

Secondo anno di lavoro della giunta guidata da Andrea Staffolani, ed è tempo di bilanci con lo sguardo rivolto al futuro. "Faremo significativi investimenti in tutti i settori - dice il sindaco -. È partita la gara per il nuovo campo da tennis in via Verga e abbiamo completato asfaltature per quattro chilometri, oltre ad essere intervenuti su diversi marciapiedi e il restyling del Parco Pegaso, con l’ampliamento dell’area giochi e la realizzazione del campo da beach volley". Proseguono spedite anche le grandi opere. "Siamo in fase di progettazione definitiva per l’ampliamento del Parco Pegaso e all’esecutivo per il primo stralcio del percorso ciclopedonale che collegherà Morrovalle e Trodica - aggiunge - e abbiamo affidato l’incarico per la progettazione di un parcheggio all’interno delle mura, in una zona panoramica del centro storico. Il 2024 sarà l’anno del nuovo polo scolastico dove i lavori procedono spediti e siamo fiduciosi di vedere fra non molto il compimento di questo percorso, in più per Palazzo Vicoli abbiamo individuato i tecnici cui affidare la progettazione: ci è stato concesso dall’Ufficio ricostruzione un ingente finanziamento per intervenire su uno degli edifici più significativi della città. Con il bando ’Sport e periferie’ è prevista la riqualificazione del campo sportivo a Borgo Pintura, dove sorgeranno campi da calcio a 8, padel, street basket e percorso vita outdoor. Partirà il secondo stralcio della messa in sicurezza della strada Folgaretti grazie ai fondi del Pnrr, inizieranno i lavori per l’efficientamento sismico ed energetico del palazzo comunale e la Regione ha messo a disposizione la somma necessaria per intervenire sulla messa in sicurezza del fosso Bagnolo, opera propedeutica alla realizzazione del sottopasso ferroviario". Massima attenzione nell’ambito dei servizi sociali: "Nel 2023 sono aumentati del 40% gli alunni che seguiamo con l’assistenza scolastica per diversamente abili, che è salita ad oltre 16 mila ore – precisa Staffolani - Ma non dimentichiamo anche l’educativa domiciliare per famiglie e ragazzi fragili, per un totale di 3.500 ore annue. Cresce anche il nido comunale, salito da 21 a 24 posti come il progetto del Caffè Alzheimer, in un anno passato da 15 a 26 utenti".

Diego Pierluigi