Sarà migliorata l’illuminazione dello stadio ’Spivach’

L’illuminazione del campo sportivo "Aldo Spivach" di Cingoli sarà migliorata, resa più adeguata all’uso ed economicamente meno onerosa in relazione alle spese per il consumo dell’energia elettrica. La giunta municipale ha definitivamente approvato il progetto per la sostituzione dei corpi illuminanti, fruendo dell’assegnazione d’uno specifico contributo statale finalizzato all’attuazione di progetti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica. Rilevato che l’impianto d’illuminazione dello stadio, con particolare riferimento alla resa dei riflettori, non risultava rapportato all’uso e che era opportuno disporre per la sostituzione dei vari "corpi illuminanti" utilizzando apparecchiature a tecnologia Led, con determina adottata dal settore Lavori pubblici l’incarico di procedere all’esecuzione del progetto è stato affidato alla ditta Eredi Paci Gerardo di Corridonia. L’importo totale del’intervento è di 109.022,13 euro, di cui 90.000 con fondi statali mentre la restante parte (19.022,13 euro) è stata posta a carico del bilancio comunale.

g. cen.