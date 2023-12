Sarà Natale ovunque e per tutti: "Iniziative in ogni spazio della città". Capodanno con brindisi in piazza

Presentato il cartellone d’eventi 2023 "Macerata per Natale", con appuntamenti itineranti nel centro città da domani al 14 gennaio. "Essenziale è stata la collaborazione tra assessori, Comune, associazioni e commercianti – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – pensando un programma adatto a giovani e anziani. Mi auguro che i cittadini vivano questo periodo pieni d’amore per la città e con la serenità che meritiamo". "Grazie alla programmazione annuale riusciamo a prevedere le attività natalizie con largo anticipo - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Katuscia Cassetta -. Ogni spazio della città verrà valorizzato da mostre, eventi per bambini, spettacoli teatrali, visite, convegni e approfondimenti. Molte proposte sono ancora in fase di programmazione, troppo interessanti per metterle da parte". "Per i presepi abbiamo ricevuto dei pezzi preziosi da parte di collezionisti – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Laura Laviano – con la forte disponibilità dei commercianti. L’obiettivo era valorizzare ogni via e ogni piazza". Ed ecco una grande novità: "Per la prima volta il trasporto pubblico locale sarà gratuito nei giorni festivi e prefestivi – aggiunge - permettendo uno spostamento agevole verso il centro storico". "Ogni parte organizzativa ha fatto un ottimo lavoro, a partire dai grafici per dépliant e manifesti" è il pensiero di Marco Caldarelli, assessore alle Politiche giovanili. "Abbiamo voluto mantenere la matrice cristiana della festa – ha sottolineato Francesca D’Alessandro, vicesindaco – pensando ad esempio all’arrivo dei Magi insieme alla Befana. Come amministrazione riteniamo che queste radici debbano essere consolidate e valorizzate". Un pensiero va a chi trascorrerà le feste in condizioni di fragilità o solitudine. "Abbiamo organizzato la donazione di giochi e strumenti musicali a diverse associazioni della città – spiega il vicesindaco- in modo da avvicinare alla musica i ragazzi che vivono in condizioni socioeconomiche non floride. È bene festeggiare senza dimenticare i problemi che ci accompagnano tutto l’anno". "Inoltre abbiamo pensato a chi non ha diretto accesso alla tecnologia – ha concluso l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi -, stampando delle guide cartacee di tutti gli appuntamenti natalizi".

Si inizia domani, con l’accensione delle luminarie e dell’albero in piazza della Libertà alle 17.30, seguita dall’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Mazzini alle 19. Il Villaggio di Babbo Natale sarà invece protagonista l’8 dicembre in piazza Cesare Battisti, il 10 nell’area verde di viale Indipendenza, il 16 in piazza Vittorio Veneto e il 23 in piazza della Libertà. Ancora, castagnate e mercatini natalizi, Il Barattolo, mostre e visite a palazzo Buonaccorsi, il presepe vivente a Villa Ficana (26 dicembre) e il concerto gospel al teatro Lauro Rossi (28 dicembre). E per salutare il 2023 doppio appuntamento il 31 dicembre: si festeggerà tutto il giorno con "Capodanni dal mondo" nei vari fusi orari grazie alla collaborazione dei locali aderenti; poi, in piazza della Libertà musica e brindisi con "We Love Dance 90-2000" dalle 23. Per il 6 gennaio, arrivo dei Magi e della Befana nella chiesa di Piediripa alle 11, mentre alle 14 spazio alla XV edizione di Miss Befana 2024 e alla discesa dalla Torre civica in piazza della Libertà. Il 14 gennaio ultimo appuntamento con "San Julià d’inverno, l’alzata della stella" promosso dal Cif San Giuliano.

Il Comune ricorda la chiusura della ztl dalle ore 17 alle 20 nei giorni festivi e prefestivi, e dalle 15 alle 6 della mattina successiva il 31 dicembre e il 6 gennaio. Il programma dettagliato delle manifestazioni natalizie è consultabile sul sito www.comune.macerata.itnatale-2023.