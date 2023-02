Sarà presentato domani alle 21 alla Casa delle Associazioni (ex scuola elementare in via Matteotti) a Montefano "Io sono Rita", il libro inchiesta che ricostruisce la storia di Rita Atria, collaboratrice di giustizia a 17 anni. L’evento è organizzato dalle sezioni Anpi di Appignano, Montecassiano e Montefano. La sua è una storia che parla della mafia di Partanna, cittadina siciliana dove la giovane decide di collaborare con la giustizia affidandosi al giudice Paolo Borsellino. A raccontarla, dopo l’introduzione a cura di Nunzia Coppari, presidente dell’Anpi di Montefano, e i saluti del sindaco Angela Barbieri, saranno Maria Grazia Coppetta, Pier Marino Simonetti e Nadia Furnari, coautrice del libro e vice presidente dell’Associazione Antimafia "Rita Atria". In collegamento online ci saranno Graziella Proto e Giovanna Cucè.