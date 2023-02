Sara Tittarelli vince il concorso delle foto per San Valentino

Sono stati tanti a prendere in mano la macchina fotografica e farsi ispirare dall’amore per scattare la più bella foto in occasione del San Valentino e partecipare così al contest fotografico indetto dal comitato di quartiere Rione Mercato che, per l’occasione, ha vestito i suoi luoghi più belli di rosso e con tanti cuori. In palio, grazie alla generosità dei commercianti del quartiere, buoni sconto, materiale didattico e accessori di arredamento. I lavori giunti al comitato sono stati tutti pubblicati nei giorni scorsi sia sulla pagina Facebook del comitato che esposti nel Parco dei Torrioni e al Belvedere. A giudicare le foto i soci del Fotocineclub di Recanati aiutati dall’esperta d’arte Corinna Paoletti. A vincere il premio più sostanzioso (la tessera d’iscrizione al Fotocineclub Recanati e buoni spesa del valore di 100 euro) è stata Sara Tittarelli (foto sopra), a seguire Luca Fogante, Alma Fuselli, Maria Cristina Giorgetti, Lara Moriconi, Cristina Capodacqua, Mangascini Alessandra, Associazione Omphalos, Selene Marinelli (foto sotto), Lorenzo Iacovone e Beatrice.