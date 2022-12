"Sarà un 2023 migliore e con tante novità"

di Giorgio Giannaccini

"Per Villa Buonaccorsi, penso che entro il 2023 i giardini saranno riaperti al pubblico. Inoltre, nel centro storico partirà il progetto della Galleria Naturale, dove sono previste nuove attività commerciali". Con queste parole il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, annuncia gli obiettivi che la attenderanno per il 2023 e traccia il suo resoconto dell’anno appena passato Sindaco Tartabini, qual è la sua analisi sul 2022?

"Un anno intenso, ricco di preoccupazioni e impegni, ma anche di soddisfazioni e confronto con la cittadinanza, perché l’amministrazione deve dare risposte. E ci sono stati risultati, malgrado il Covid, sul fronte dell’edilizia scolastica: la costruzione della nuova scuola elementare e la progettazione di quella media a Porto Potenza, poi l’adeguamento sismico sulla scuola media e l’efficentamento energetico della materna ed elementare a Potenza Picena".

Invece, quali sono le criticità che tuttora ravvisa in città?

"Si può fare sempre di più, l’autocritica è importante. Tuttavia, abbiamo sfruttato il periodo della pandemia per far fronte a nuovi investimenti, ottenendo i cinque milioni di fondi per la rigenerazione urbana. Ma c’è stato un altro grande obiettivo raggiunto".

Prego.

"Villa Buonaccorsi, che è stata acquisita dal Ministero. I frutti potranno essere raccolti fra un po’, ci sono procedere lunghe. Intanto un bene prezioso è finalmente pubblico e, con Regione, Ministero e Soprintendenza, stiamo lavorando per i necessari interventi di messa in sicurezza. Ci sono i presupposti per riaprire i giardini all’italiana nel 2023, con le visite guidate".

Sulla difesa della costa?

"Riguarda la zona sud e ci sono due linee di interventi. La prima: delle opere non rigide, che consistono in un progetto innovativo con dei sacchi di sabbia ricoperti e sarà svolto nelle prossime settimane. Poi è stato approvato il progetto per realizzare le scogliere, ma i tempi sono lunghi".

Invece per la sicurezza stradale?

"Dopo l’installazione delle due telecamere per multare gli automobilisti che passano col semaforo rosso sulla Statale, sta andando avanti l’iter, con la Prefettura, per posizionare due autovelox: uno sulla Regina all’altezza del ristorante Torresi, l’altro sulla Statale, davanti al Natural Village".

Qual è il suo augurio per il 2023? E che obiettivi intende perseguire?

"Continueremo a dare il massimo, con tanto lavoro. Spero che sia un 2023 più sereno. Porteremo avanti le opere pubbliche e dei progetti innovativi per ridurre il disagio sociale. Nel centro storico è stato approvato il progetto della Galleria Naturale, riqualificherà degli spazi per destinarli alle attività commerciali. A Porto Potenza, sarà realizzata una sala prove e verranno riqualificati l’ex cinema Florida e la vecchia scuola in piazza Douhet. Poi, verrà allestito un festival culturale ‘Scenaria’, redatto dall’Associazione Centro Culturale. Vede capofila il Comune di Potenza Picena e il coinvolgimento di Ascoli, Macerata e Ancona, con il contributo della Regione. Riguarda il tema della scenografia, sarà protagonista Dante Ferretti e non solo".