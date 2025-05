Sarà una "Domenica bestiale" con cli amici a quattro zampe

Tutto pronto per l’iniziativa "Domenica bestiale" che andrà in scena a Porto Potenza, a partire dalle 11.30. È quanto organizzato dal Comune di Potenza Picena e dalla Pro loco. Sarà allestita una variegata esposizione di razze canine presentate da allevatori locali e nazionali tra piazza Douhet, traversa Torresi e piazza Stazione.

"Preparati a vivere una giornata indimenticabile tra amici a 4 zampe, natura, divertimento e tante attività per grandi e piccini – spiega il Comune in una nota –. Il programma consiste in un’esposizione di razze canine da tutta Italia, sfilata dei cani con giuria speciale composta da bambini, un mercatino della Coldiretti (in piazza Stazione), oltre a laboratori didattici (lavanda e animali selvatici), il battesimo della sella con i pony e un’esibizione equestre mozzafiato. Ci saranno poi attività per tutta la famiglia, con la partecipazione di realtà locali".