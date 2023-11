Sarà Yilan Zhao ad aprire l’edizione 2024 di "Appassionata"

Sarà la pianista cinese Yilan Zhao ad aprire, il 22 gennaio 2024, la serie di concerti di "Appassionata" del prossimo anno. L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra questa associazione e l’istituto Confucio dell’ateneo, così si è riusciti ad assicurare la presenza di una musicista acclamata nei maggiori teatri del mondo.

Yilan Zhao (nella foto) ha studiato alla Juilliard School, dove si è laureata sotto la guida di Hung-Kuan Chen, Robert David Levin e Matti Raekallio. Premiata in importanti concorsi internazionali quali il Giovan Battista Viotti di Vercelli, il New York Competition, il Marbella International Music Competition in Spagna, il Frederick Chopin in Russia ed il Concorso Kosciuszko Chopin in New York, ha ottenuto il Primo Premio al Concorso Mieczyslaw Munz alla Juilliard School, ed al Concorso Duttweiler - Hug dell’Università delle Arti di Zurigo. È stata anche premiata al Lucerne Festival Fritz Gerber Award, al Kiefer Hablitzel Göhner Music Prize e al Rahn Musikpreis. Il suo pianismo è stato apprezzato da musicisti come Richard Goode che lo ha definito "profondamente personale e toccante".