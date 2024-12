Saracinesche abbassate in piazza. Pasticceria verso la chiusura, il commercio perde un altro pezzo

Anche la pasticceria e cioccolateria Maga Cacao si avvia alla chiusura. In piazza della Libertà un’altra attività si prepara ad abbassare le saracinesche, lasciando libero uno spazio importante e vitale proprio nel centro città. Era di circa un anno fa l’annuncio di vendita dell’attività su Tempocasa Industriale Macerata, che proponeva "gli 88 metri quadri dell’immobile sviluppato al piano terra" con accessorio "spazio esterno di circa 150 metri quadrati", proprio lo spazio che negli ultimi anni è diventato punto di ritrovo per gli amanti dei dolci. La chiusura definitiva delle sue porte sembra dunque imminente, nonostante la data precisa non sia ancora stata decisa e condivisa. A spiegarlo è Enrico Antonelli, titolare dell’attività di Macerata e della stessa cioccolateria Maga Cacao a Civitanova con la moglie Samuela Stacchiotti. "Al momento stiamo decidendo la data di chiusura definitiva, ma il locale è in vendita come avevamo già annunciato – afferma Antonelli –. La decisione arriva dal fatto che vogliamo tornare a fare quello che facevamo prima di aprire più locali, tornare quindi a Civitanova e concentrarci sul nostro orticello". A spingere la chiusura non una mancanza di lavoro, come spiega Antonelli. "Il motivo non è sicuramente perché a Macerata non si lavora o la piazza non risponde, anzi – continua il titolare –, ma nel tempo portare avanti l’attività è diventato un impegno grande, accanto anche alle esigenze della famiglia e dei sei figli. Non riusciamo più a tenere i ritmi e preferiamo concentrarci sull’attività a Civitanova. Ci auguriamo comunque che la piazza possa rimanere in vita", conclude. A due passi da Maga Cacao, sotto la loggia dei Mercanti, è stato messo in vendita anche il bar Mercurio.

Martina Di Marco