Saranno abbattute le barriere architettoniche dalle strade e dai marciapiedi di Sforzacosta

Via libera per l’abbattimento delle barriere architettoniche su strade e marciapiedi di Sforzacosta. La giunta comunale, infatti, ha approvato un progetto da 21mila euro per rendere la frazione più vivibile alle persone diversamente abili, prevedendo nuovi scivoli o rendendo a norma quelli già esistenti, ma anche rifacendo la segnaletica. I cantieri riguarderanno la zona di borgo Sforzacosta e della Statale 78 ’Picena’ per il tratto che ricade all’interno del centro abitato. Nel dettaglio si tratta di una decina di interventi sparsi, a partire dall’attraversamento che si trova davanti alla chiesa di San Giuseppe. "Le rampe degli attraversamenti pedonali esistenti in borgo Sforzacosta e in via Picena non sono conformi alle vigenti normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche – si legge negli atti nel Comune -. Il presente intervento, quindi, è finalizzato all’adeguamento dei percorsi pedonali secondo il decreto ministeriale 236 del 1989 attraverso la realizzazione di nuovi scivoli, la rimodulazione delle pendenze degli scivoli esistenti e il rifacimento o sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale al fine di migliorare la visibilità degli attraversamenti e, di conseguenza, le condizioni di sicurezza". Per i tratti di marciapiede interessati dai lavori si procederà anche alla fresatura, per uno spessore di tre centimetri, con successiva stesura del tappeto di usura. La durata dei lavori, effettuate le dovute analisi delle lavorazioni e tenendo conto anche di possibili imprevisti durante la loro realizzazione, è stata stimata in un periodo di 21 giorni a partire dalla data della consegna dei lavori.